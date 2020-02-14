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Красноярск примет всероссийские соревнования по мотогонкам на льду

Главная Спорт
Красноярск
08:30 14 Февраля 2020
общество, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске пройдут всероссийские соревнования по мотогонкам на льду. Турнир откроется 22 февраля в центре технических видов спорта «Сибирь» на ул. Рейдовая, 43А. 

Свое мастерство продемонстрируют спортсмены из Новосибирска, Барнаула, Читы, Усолья-Сибирского и Красноярска. На участие заявились чемпионы мира красноярец Юрий Иванов, Валерий Мартемьянов из Читы, Максим Барабошкин из Иркутска и Юрий Поликарпов из Усолье-Сибирского.

«Красноярск представят спортсмены «Сибирской Лиги Спидвея»: десятикратный чемпион мира Юрий Иванов, кандидат в мастера спорта, участник чемпионата СССР и России Александр Андреев, участник чемпионата России Иннокентий Андреев, участник краевых и региональных соревнований Дмитрий Слободчук. Руководителем Лиги является Александр Маслов - воспитанник Юрия Иванова, участник чемпионатов России, победитель краевых соревнований по мотогонкам на льду», - отметили в пресс-службе городской администрации.

После соревнований запланирован заезд лидеров, посвященный памяти трехкратного чемпиона мира - гонщика из Красноярска Сергея Иванова, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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