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«Сокол» сыграет в Красноярске с действующим чемпионом ВХЛ

Главная Спорт
Красноярск
17:40 12 Февраля 2020
спорт, красноярск, сокол
Автор: Sibnovosti.ru
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В четверг, 13 февраля, хоккейный «Сокол» проведет второй матч в рамках заключительной домашней серии игр чемпионата ВХЛ. Соперником красноярской команды станет действующий чемпион лиги - команда «Сарыарка» из Казахстана. Игра начнется в 19:00 в «Платинум Арене». 

«Сокол» и «Сарыарка» - соседи по турнирной таблице в Конференции 2. Хоккеисты провели в чемпионате по 51 матчу и набрали по 67 очков.

«Лишь по дополнительным показателям «Сокол» опережает команду из Караганды. Кстати, сибиряки уже досрочно обеспечили себе участие в плей-офф», - напомнили в пресс-службе красноярского клуба. 

Отметим, что игры плей-офф стартуют 22 февраля. Кубок разыграют между собой 16 сильнейших команд.

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