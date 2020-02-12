«Сокол» сыграет в Красноярске с действующим чемпионом ВХЛ

В четверг, 13 февраля, хоккейный «Сокол» проведет второй матч в рамках заключительной домашней серии игр чемпионата ВХЛ. Соперником красноярской команды станет действующий чемпион лиги - команда «Сарыарка» из Казахстана. Игра начнется в 19:00 в «Платинум Арене».

«Сокол» и «Сарыарка» - соседи по турнирной таблице в Конференции 2. Хоккеисты провели в чемпионате по 51 матчу и набрали по 67 очков.

«Лишь по дополнительным показателям «Сокол» опережает команду из Караганды. Кстати, сибиряки уже досрочно обеспечили себе участие в плей-офф», - напомнили в пресс-службе красноярского клуба.

Отметим, что игры плей-офф стартуют 22 февраля. Кубок разыграют между собой 16 сильнейших команд.