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Хоккейный «Сокол» в Красноярске уступил казахскому «Номаду»

Главная Спорт
Красноярск
08:30 12 Февраля 2020
спорт, красноярск, сокол
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккейный «Сокол» уступил «Номаду» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Игра в Красноярске завершилась со счетом 1:3.

В первом периоде хозяева владели инициативой и превосходили соперника. Первый гол на пятой минуте матча забил защитник Дмитрий Цыганов. Уже через четыре минуты «Номаду» удалось отыграться - счет сравнял Самат Данияр. На перерыв команды ушли при счете на табло 1:1. Во втором периоде голов не было, а в третьем тайме соперники отправили в ворота «Сокола» две шайбы.

Главный тренер «Сокола» Владислав Хромых на послематчевой пресс-конференции извинился перед болельщиками за игру своих подопечных.

«Я хочу извиниться перед болельщиками, потому что не тот хоккей, наверное, они хотели увидеть. Достаточно много сегодня было болельщиков на арене. Если коротко сказать: одни сегодня не хотели, другие не могли. Есть определенная планка, ниже которой нельзя опускаться в каждой игре. То, что мы сегодня показали – к сожалению, это 1:3. Будем готовиться дальше», - отметил Хромых.

Следующий матч «Сокол» сыграет 13 февраля в Красноярске, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Соперником станет «Сарыарка» из Караганды.

Фото: ХК «Сокол»

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