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В Красноярске запланировали гостиницу в районе спорткомлекса «Радуга»

Главная Спорт
Красноярск
17:19 11 Февраля 2020
общество, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс провел рабочую встречу с министром спорта России Олегом Матыциным. Спортивный чиновник сейчас находится в Красноярске с рабочим визитом. 

На совещании обсуждалась судьба двух объектов Универсиады-2019 - кластеров «Сопка» и «Радуга». Их могут передать в федеральную собственность. Также около спорткомплекса по ул. Елены Стасовой запланировали построить гостиницу и развить инфраструктуру для гостей города.

В рамках рабочей встречи губернатор и министр спорта поговорили о мероприятиях международного уровня, которые в ближайшее время примет Красноярский край. В планах у региона провести их на высоком уровне и получить высокий статус - столицы зимних видов спорта всего Азиатско-Тихоокеанского континента. 

«Уверен, что при поддержке Минспорта России Красноярский край не только упрочит свой статус спортивной столицы Зауралья, но и сможет побороться за звание столицы зимних видов спорта всего Азиатско-Тихоокеанского континента», - отметил губернатор. 

Напомним, Олег Матыцин прилетел в Красноярск сегодня, 11 февраля. Он проверит готовность спортивных объектов к проведению Спартакиады учащихся России и этапам кубка мира по фристайлу на Сопке.

Фото: uss_av / Instagram

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