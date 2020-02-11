В Красноярске запланировали гостиницу в районе спорткомлекса «Радуга»

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел рабочую встречу с министром спорта России Олегом Матыциным. Спортивный чиновник сейчас находится в Красноярске с рабочим визитом.

На совещании обсуждалась судьба двух объектов Универсиады-2019 - кластеров «Сопка» и «Радуга». Их могут передать в федеральную собственность. Также около спорткомплекса по ул. Елены Стасовой запланировали построить гостиницу и развить инфраструктуру для гостей города.

В рамках рабочей встречи губернатор и министр спорта поговорили о мероприятиях международного уровня, которые в ближайшее время примет Красноярский край. В планах у региона провести их на высоком уровне и получить высокий статус - столицы зимних видов спорта всего Азиатско-Тихоокеанского континента.

«Уверен, что при поддержке Минспорта России Красноярский край не только упрочит свой статус спортивной столицы Зауралья, но и сможет побороться за звание столицы зимних видов спорта всего Азиатско-Тихоокеанского континента», - отметил губернатор.

Напомним, Олег Матыцин прилетел в Красноярск сегодня, 11 февраля. Он проверит готовность спортивных объектов к проведению Спартакиады учащихся России и этапам кубка мира по фристайлу на Сопке.

Фото: uss_av / Instagram