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Против хоккейного «Сокола» сегодня выйдет на лед скандальный тафгай из Казахстана

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Красноярск
15:09 11 Февраля 2020
хоккей, сокол, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Против хоккейного «Сокола» выйдет на лед скандальный тафгай из Казахстана. Сегодня красноярцы начинают последнюю серию домашних матчей в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Команда Владислава Хромых сыграет на льду «Платинум Арены» с «Номадом». Матч начнется в 19:00. В пресс-службе клуба рассказали: в составе соперника скорее всего сыграет скандально известный хоккеист Дамир Рыспаев.

«Его многочисленные выходки на льду, а также драка, устроенная во время матча «Барыса» против «Куньлуня», закончились пожизненной дисквалификацией хоккеиста (видео драки собрало 120 млн просмотров на youtube). При этом дисквалификация Рыспаева в КХЛ распространялась и на международные матчи, из-за чего он не мог играть за сборную Казахстана на Универсиаде-2017 и на чемпионате мира». 

Спустя год спортсмена простили. Теперь он выступает в ВХЛ за «Номад», являющийся фарм-клубом «Барыса».

Напомним, «Сокол» досрочно завоевал путевку в плей-офф, однако в предстоящей серии игр красноярцам нужен максимум очков, чтобы завоевать четвертое место. Оно позволит стартовать в 1/8 финала Кубка Петрова на своей площадке.

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