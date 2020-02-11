В Красноярск прилетел министр спорта России Олег Матыцин

В Красноярск с рабочим визитом прилетел министр спорта России Олег Матыцин. Об этом в Instagram написал глава спортивного ведомства в Красноярском крае Павел Ростовцев.

«Сегодня нам предстоит насыщенная работа. Проверим готовность спортивных объектов к проведению Спартакиады учащихся России и этапам кубка мира по фристайлу на Сопке, там же покажем ход строительства трамплина», - написал Ростовцев.

Также в планах у нового министра провести рабочие встречи с краевыми властями и обсудить развитие спорта в регионе до 2030 года.

Этим вечером Олег Матыцин официально откроет Спартакиаду учащихся России.

Напомним, Матыцин назначен министром спорта РФ в январе 2020 года. До этого он занимал должности президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) и почетного президента Российского спортивного студенческого союза.

Фото: Павел Ростовцев / Instagram