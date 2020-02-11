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В Красноярск прилетел министр спорта России Олег Матыцин

Главная Спорт
Красноярск
10:25 11 Февраля 2020
спорт, красноярск, визит
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярск с рабочим визитом прилетел министр спорта России Олег Матыцин. Об этом в Instagram написал глава спортивного ведомства в Красноярском крае Павел Ростовцев. 

«Сегодня нам предстоит насыщенная работа. Проверим готовность спортивных объектов к проведению Спартакиады учащихся России и этапам кубка мира по фристайлу на Сопке, там же покажем ход строительства трамплина», - написал Ростовцев. 

Также в планах у нового министра провести рабочие встречи с краевыми властями и обсудить развитие спорта в регионе до 2030 года. 

Этим вечером Олег Матыцин официально откроет Спартакиаду учащихся России. 

Напомним, Матыцин назначен министром спорта РФ в январе 2020 года. До этого он занимал должности президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) и почетного президента Российского спортивного студенческого союза.

Фото: Павел Ростовцев / Instagram

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