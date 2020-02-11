Хоккейный «Енисей» разгромил «Родину» в Красноярске

В матче чемпионата России по хоккею с мячом, который накануне завершился в Красноярске, «Енисей» разгромил «Родину» из Кирова. Итог встречи - 11:2, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Исход игры был понятен еще по итогам первого тайма – красноярцы отправили в ворота соперника 9 мячей, в то время как хоккеисты «Родины» забили лишь один гол.

В составе победителей четыре мяча забил Алмаз Миргазов, по три гола на счету Сергея Ломанова и Кристоффера Эдлунда.

На послематчевой пресс-конференции наставник «Енисея» Михаил Пашкин отметил, что во втором тайме его подопечные здорово сыграли в обороне, но сдали позиции в атаке.

«Стали искать партнера намного раньше, чем это должно было быть. Из-за этого у нас получались сложности, и мы не доигрывали так, как хотели. Реализация была не самая хорошая во втором тайме», - заявил Пашкин.

Фото: ХК «Енисей»