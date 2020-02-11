Баскетбольный «Енисей» прервал серию поражений победой над эстонским клубом

Баскетбольный «Енисей» переиграл эстонский «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в Красноярске завершилась со счетом 86:73 (22:26, 18:11, 30:18, 16:18).

Таким образом, «Енисею» удалось прервать серию из пяти поражений. Самым результативным игроком матча в составе красноярской команды стал Гарлон Грин, который за игру заработал 17 очков. У соперников 14 очков набрал Айгарс Шкеле, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Очень важная победа моей команды. Очень хорошо играли, играли как команда. Отдавали всю энергию игроки. Это был большой вызов для нас после стольких проблем. Мы играли с очень сильной командой, которая выиграла в Санкт-Петербурге, мы с уважением подошли к этой игре», - прокомментировал Дражен Анзулович, главный тренер мужской команды БК «Енисей».