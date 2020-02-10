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РУСАЛ четвертый сезон подряд реализует в Красноярске проект «На лыжи!»

Главная Спорт
Красноярск
15:12 10 Февраля 2020
лыжи, соревнования, предприятие, проект
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Компания РУСАЛ четвертый год подряд реализует в городах присутствия проект «На лыжи!». Он направлен на развитие и поддержку лыжных гонок как одного из наиболее доступных и массовых видов спорта. В рамках проекта РУСАЛ занимается организацией массовых лыжных праздников в Красноярске и спортивных соревнований для молодых лыжников Красноярского края.

В минувшие выходные на стадионе «Радуга» состоялся военно-патриотический фестиваль «На лыжи!», которым красноярцы поддержали всероссийскую акцию «Лыжня России». В нем приняли участие более 2,5 тысяч любителей лыжного спорта. Событие в этом году было посвящено 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а главным стартом стал массовый забег в ретро-костюмах «Лыжный батальон Победы» на символическую дистанцию 2020 метров. Автору самого аутентичного костюма компания РУСАЛ приготовила специальный приз – денежный сертификат на 10 тысяч рублей. Им стал красноярец Илья Матвиенко, мастер спорта по беговым лыжам.

Кроме этого, на празднике работала познавательная локация – палатка, где можно было познакомиться с историей красноярских лыжных батальонов, посмотреть выставку оружия времен Великой Отечественной войны, выставку ретро-автомобилей, поесть каши в полевой кухне.

– Лыжные гонки – это один из самых популярных видов спорта, он гармонично развивает детей с точки зрения физического воспитания, нравственных ценностей, формирует стремление к победе, – отметил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев перед стартами. – Сегодня всё больше красноярцев вовлекаются в занятия спортом, становятся любителями здорового образа жизни. И уже несколько лет благодаря поддержке компании РУСАЛ реализуется проект «На лыжи!», который включает в себя много направлений.  Это и обучение тренеров, и проведение соревнований, и участие в массовых мероприятиях. Очень здорово, что крупные компании помогают нам, и мы все вместе делаем общее дело.

РУСАЛ четвертый сезон подряд реализует в Красноярске проект «На лыжи!»

– Проект «На лыжи!» мы реализуем на системной основе с 2016 года, не только в Красноярске – во многих городах Сибири и Урала. Главная задача – повышение интереса школьников к спорту и возрождение чемпионских традиций в такой дисциплине, как беговые лыжи.  Также мы поддерживаем увлечение лыжами на любительском уровне. В нашем городе лыжи любят. На празднике много детей и подростков. А многие красноярцы стартовали целыми семьями. Самому младшему участнику менее 2 лет, а старшему – более 70, – прокомментировал заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ по связям с госорганами и спецпроектам Александр Дроздов.

Сразу после массовых любительских забегов в рамках проекта «На лыжи!» на трассах «Радуги» начались краевые соревнования по лыжным гонкам на призы компаний РУСАЛ и En+ среди юношей и девушек в возрастных группах 13-14 и 15-16 лет. В течение двух дней молодые спортсмены – более 140 детей из городов и районов Красноярского края – соревновались на дистанциях 3 км, 5 км и 7,5 км классическим и свободным стилем. Победители награждены ценными призами – профессиональными лыжами и экипировкой. Они примут участие в финале первенства на призы компаний РУСАЛ и En+, которое пройдет весной в Кемеровской области.

РУСАЛ четвертый сезон подряд реализует в Красноярске проект «На лыжи!»

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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