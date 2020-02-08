Красноярский «Сокол» досрочно завоевал путевку в плей-офф Высшей хоккейной лиги сезона 2019/20 годов. «Крылатые» обеспечили себе выход в 1/8 финала Кубка Петрова за четыре матча до окончания регулярного чемпионата. Отметим, что «Сокол» пробивается в стадию плей-офф уже четвертый сезон подряд и пятый раз в своей истории.

Сейчас красноярская команда продолжает удерживать рекордную для себя четвертую строчку в Конференции 1. Ей еще предстоит сыграть матчи регулярного первенства - все они пройдут на домашнем льду. 11 февраля «Сокол» сыграет с казахстанским «Номадом», 13 февраля матч с их соотечественниками, действующим чемпионом ВХЛ «Сарыаркой». 16 февраля красноярцы скрестят клюшки с новокузнецким «Металлургом», а 18 февраля с еще одним коллективом из Казахстана – «Торпедо».

фото: ХК «Сокол»