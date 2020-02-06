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Хоккейный «Сокол» обыграл самый титулованный клуб ВХЛ

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Красноярск
10:09 6 Февраля 2020
сокол, красноярск, победа, хоккей
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский «Сокол» обыграл трехкратного чемпиона ВХЛ – команду «Торос». Матч состоялся накануне в Нефтекамске. Уже в самом начале встречи один из самых «грязных» игроков лиги, нападающий Андрей Анкудинов, запрещенным приемом сфолил на защитнике «крылатых» Илье Бочкове, который получил перелом носа. В результате Анкудинов был удален до конца встречи, а красноярцы буквально сразу же реализовали численное преимущество – 0:1. Отличился Алексей Князев, для которого эта шайба стала 24-й в сезоне - и до повторения «вечного» рекорда «Сокола», принадлежащего Вячеславу Андрющенко, остался всего один гол. «Торос» отыгрался в начале третьего периода. Основное время победителя не выявило, а вот в овертайме победу «крылатым» принес новичок, защитник Руслан Ибатуллин, для которого эта шайба стала первой в составе «Сокола».

Владислав Хромых,  главный тренер ХК «Сокол»:

«Очень благодарен ребятам, что в заключительной игре выездной серии проявили характер. Тяжелейшим получился первый период, когда много играли в меньшинстве, отстояли, Олег Шилин сегодня сыграл здорово. Вся команда сыграла на результат, о чем мы и просили. В тактике были небольшие недочеты, но сдержали соперника. Возвращаемся и готовимся к домашней серии».

После победы над лидером дивизиона красноярская команда продолжает удерживать рекордную для себя четвертую строчку в Конференции 1. Впереди у подопечных Владислава Хромых четыре заключительных игры в рамках регулярного чемпионата. Все они пройдут в Красноярске в «Платинум Арене». 11 февраля «Сокол» сыграет с казахстанским «Номадом», 13 февраля матч с их соотечественниками, действующим чемпионом ВХЛ «Сарыаркой». 16 февраля красноярцы скрестят клюшки с новокузнецким «Металлургом», а 18 февраля с еще одним коллективом из Казахстана – «Торпедо». Отметим, что «Сарыарка», «Металлург» и «Торпедо» прямые конкуренты «Сокола» по дивизиону и претенденты на путевки в плей-офф.

 

фото: ХК «Сокол»

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