Баскетбольный «Енисей» завершил выступления в Еврокубке победой

Баскетбольный «Енисей» завершил выступления в Кубке ФИБА Европа победой над командой «Лейден» из Нидерландов. Игра накануне завершилась в Красноярске со счетом 96:84 (27:19, 20:22, 22:19, 27:24).

По итогам второго группового этапа «Енисей» оказался на третьем месте в подгруппе и завершил участие в чемпионате, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу красноярской баскетбольной команды.

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович на послематчевой пресс-конференции отметил, что в игре с «Лейденом» красноярцам было принципиально важно одержать победу.

«Это была не самая лучшая игра, но было очень важно победить после всех тех поражений. Этот матч можно считать частью подготовки к игре, которая ожидает нас 10 числа. Также у нас есть проблемы с травмами, сегодня мы выступали без четверых важных игроков, но я очень надеюсь, что они будут готовы выйти на паркет», - заявил тренер.

Добавим, что 10 февраля «Енисей» дома сыграет с клубом «Калев» из Таллина в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Фото: БК «Енисей»