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Баскетбольный «Енисей» проведет заключительный матч Еврокубка в сезоне

Главная Спорт
Красноярск
08:30 5 Февраля 2020
спорт, красноярск, баскетбол
Автор: Sibnovosti.ru
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Мужская команда баскетбольного «Енисея» в среду, 5 февраля, проведет заключительный матч в рамках Кубка ФИБА Европа в текущем сезоне. В Красноярске команда встретится с «Лейденом» из Нидерландов.

««Енисей» и «Лейден» делят третью и четвертую строчки в группе. У коллективов только по одной победе в пяти матчах, и на выход в плей-офф они не претендуют», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе красноярской команды.

В первом круге команды встречались 8 января, и тогда удача была на стороне «Лейдена» - матч завершился со счетом 89:83. Начала сегодняшней игры в 19:30 в «Арене. Север».

Фото: basket-enisey.ru

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