Баскетбольный «Енисей» проведет заключительный матч Еврокубка в сезоне

Мужская команда баскетбольного «Енисея» в среду, 5 февраля, проведет заключительный матч в рамках Кубка ФИБА Европа в текущем сезоне. В Красноярске команда встретится с «Лейденом» из Нидерландов.

««Енисей» и «Лейден» делят третью и четвертую строчки в группе. У коллективов только по одной победе в пяти матчах, и на выход в плей-офф они не претендуют», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе красноярской команды.

В первом круге команды встречались 8 января, и тогда удача была на стороне «Лейдена» - матч завершился со счетом 89:83. Начала сегодняшней игры в 19:30 в «Арене. Север».

Фото: basket-enisey.ru