РУСАЛ приглашает на городской спортивно-патриотический праздник «На лыжи!»

8 февраля на стадионе «Радуга» (ул. Елены Стасовой, 69Л) в Красноярске состоится фестиваль «На лыжи!» – ежегодный праздник, организуемый компанией РУСАЛ для популяризации лыжного спорта в городах присутствия.

Событие пройдет уже в четвертый раз, и в этом году будет посвящено 75-летней годовщине Победы в Великой отечественной войне. В программе праздника – лыжные гонки для профессионалов и любителей, детский старт, забег в ретро-костюмах на 2020 метров «Лажный батальон Победы».

– Красноярск – город, где в годы войны формировались знаменитые комсомольские лыжные бригады и батальоны. Они участвовали в боях под Москвой и отстояли ее. Мы посвятили наш спортивный праздник этой странице военной истории, чтобы почтить память красноярцев, участников лыжных батальонов Великой отечественной войны. Приглашаем всех горожан принять участие в забегах и провести этот день с пользой для души и физической формы, – отметил управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов.

Забег «Лыжный батальон Победы» стартует сразу после официального открытия праздника. За лучший костюм будет вручен приз от компании РУСАЛ – денежный сертификат на сумму 10 000 рублей. Для всех участников лыжных стартов и болельщиков будет работать познавательная локация – информационно-выставочный павильон – палатка. Здесь гости праздника смогут познакомиться с историей лыжных батальонов, посмотреть выставку оружия времен ВОВ, выставку ретро-автомобилей, отведать каши и чая в полевой кухне, послушать и спеть песни военных лет у импровизированного костра. Запланировано выступление музыкальных коллективов.

Организаторами военно-патриотического фестиваля «На лыжи!» являются Министерство спорта Красноярского края, главное управление по физической культуре и спорту администрация города, компания РУСАЛ.

Программа праздника:

11:00 – старт общего забега на 10 км

12:30 – торжественное открытие фестиваля

12:40 – старт забега «Лыжного батальона Победы» на 2020 метров

12:50 – старт детского забега на 500 метров

13:00 – старт массового забега на 2020 метров

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»