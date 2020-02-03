Баскетбольный «Енисей» провалил концовку в матче с «Пармой». Накануне команды проводили игру в Красноярске. Хозяева практически всю встречу контролировали ход и хоть и немного, но вели в счете. В концовке четвертой четверти «Енисей» упустил шанс оторваться и в итоге потерпел обидное поражение.

«Это большое разочарование для нас. За несколько секунд у нас был шанс выиграть, но мы оказались недостаточно интеллектуально сильны для этого. Мы сегодня боролись и играли в защите лучше чем в предыдущих матчах, но когда допускаешь 24 потери, победу одержать очень сложно», - заявил после матча главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович.

Это поражение стало пятым подряд в рамках Единой лиги ВТБ.

Следующую игру команда проведет дома 5 февраля в 19:30 против команды из Нидерландов «Лейден» в рамках Кубка ФИБА Европа.

фото: БК «Енисей»