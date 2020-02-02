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Хоккейный «Енисей» рекордно пропустил 13 мячей в Хабаровске

Главная Спорт
Красноярск
11:55 2 Февраля 2020
спорт, красноярск, хоккей с мячом
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккейный «Енисей» прервал беспроигрышную серию матчей в Хабаровске. Красноярцы рекордно уступили «СКА-Нефтянику» в чемпионате России 2020 года, пропустив 13 мячей. Итоговый счет - 13:4 в пользу соперников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Интересно, что хоккейный «Енисей» превзошел печальный результат 2010 года - тогда красноярцы уступили московскому «Динамо», пропустив 12 мячей.  

Игра в Хабаровске для гостей не заладилась с самого начала, признаются в клубе. 

«Со старта матча матча прошло лишь 15 минут, а счет был уже 3:0 в пользу «СКА-Нефтяника». К сожалению, нашим парням так и не удалось «поймать» свой привычный атакующий темп. Многие атаки гасли уже в середине поля, чем сполна воспользовались хозяева поля – несколько голов в наши ворота они забили как раз после «обрезов» в центре. Да и в скорости «СКА-Нефтяник» превзошел нашу команду. Свой «черный день» есть у каждой команды», - объяснили проигрыш в красноярском клубе. 

Следующий матч «Енисея» состоится 4 февраля с казанским «Динамо».   

Фото: ХК «Енисей»
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