Красноярский «Сокол» на выезде обыграл «Молот-Прикамье»

Красноярский «Сокол» на выезде одержал победу над хоккеистами пермского клуба «Молот-Прикамье». Матч регулярного чемпионата ВХЛ завершился со счетом 1:0, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Красноярцы в начале встречи были активнее своих соперников - хоккеисты проводили атаки и в большей степени владели инициативой. Однако пермяки держали оборону и не позволяли открыть «Соколу» счет в первом периоде.

Во втором игровом отрезке атаковать начали хозяева площадки, однако никому из игроков не удалось выйти вперед.

Единственную шайбу в ворота пермяков отправил нападающий Алексей Князев за шесть минут до окончания третьего периода. Судьи долго пересматривали этот момент, в итоге гол справедливо засчитали. Хозяева льда пытались отыграться, но «Сокол» им этого сделать не позволил.

«Мы предполагали, что будет игра такого плана: очень упорная, кость в кость, возможно до гола, как и получилось. Хочу поблагодарить ребят, что проявили старание, мужество. Выстояли в концовке, сохранили счет. Но расслабляться некогда, у нас впереди еще две выездные игры, поэтому сейчас восстанавливаемся и двигаемся в Ижевск», - отметил главный тренер «Сокола» Владислав Хромых.

Отметим, что 3 февраля «Сокол» сыграет в Ижевске с «Ижсталью», а завершит серию 5 февраля в Нефтекамске против местного «Тороса».

Фото: «Сокол»