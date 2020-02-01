Футбольный «Енисей» одержал две победы в Белеке

Красноярский футбольный «Енисей» проводит вторые сборы в Турции. О результатах товарищеских матчей сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Игры проходили в Белеке. Две встречи с зарубежными командами завершились победами «Енисея». Сначала красноярцы одолели «Кызыл-Жар СК» из казахстанского Петропавловска со счетом 2:0, затем южнокорейский «Ансан Гринерс» 2:1.

«Мог забить два гола – в первый раз попал в перекладину, а второй раз просто неудачно ногу подобрал и пробил мимо. В эпизоде со вторым голом разыграли аут, отдали на Макса Семакина, потом он скинул на меня, я выкатил нашему игроку на свободную зону, и он забил», - рассказал на сайте «Енисея» об игре с клубом из Кореи нападающий Илья Карпук.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее красноярцы сыграли вничью 1:1 в турецком Сиде с немецким «Оптиком» и латвийской «Юрмалой».

Фото: сайт футбольного клуба «Енисей»