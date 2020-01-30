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В Красноярске стартовала продажа билетов на этапы Кубка мира по фристайлу

Главная Спорт
Красноярск
17:15 30 Января 2020
спорт, красноярск, соревнования
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске объявили о старте продаж билетов на этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине парный могул (7 марта 2020 года),  а также на финал в дисциплине акробатика (8 марта 2020 года). Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Билеты можно купить онлайн, а также в кассах города. По словам организаторов, один билет будет действовать на весь соревновательный день. 

«Болельщик сможет пройти по одному билету в течение дня на все запланированные на эту дату состязания (квалификации и финалы), а также на церемонии награждения победителей, которые состоятся после финальных заездов», - пояснили организаторы. 

Стоимость билетов зависит от места на трибуне - в районе 300-500 рублей. Один человек сможет приобрести неограниченное количество билетов. 

Напомним, в Красноярске соревнования пройдут на трассах кластера «Сопка». В Кубке мира примут участие около 160 атлетов из 18 стран мира. Этап по акробатике станет финальным -  в краевом центре лидерам зачета будут вручены Хрустальные глобусы. 

Фото: krsk2019.ru

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