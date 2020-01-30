В Красноярске стартовала продажа билетов на этапы Кубка мира по фристайлу

В Красноярске объявили о старте продаж билетов на этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине парный могул (7 марта 2020 года), а также на финал в дисциплине акробатика (8 марта 2020 года). Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Билеты можно купить онлайн, а также в кассах города. По словам организаторов, один билет будет действовать на весь соревновательный день.

«Болельщик сможет пройти по одному билету в течение дня на все запланированные на эту дату состязания (квалификации и финалы), а также на церемонии награждения победителей, которые состоятся после финальных заездов», - пояснили организаторы.

Стоимость билетов зависит от места на трибуне - в районе 300-500 рублей. Один человек сможет приобрести неограниченное количество билетов.

Напомним, в Красноярске соревнования пройдут на трассах кластера «Сопка». В Кубке мира примут участие около 160 атлетов из 18 стран мира. Этап по акробатике станет финальным - в краевом центре лидерам зачета будут вручены Хрустальные глобусы.

Фото: krsk2019.ru