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Новый министр спорта РФ собирается в Красноярск

Главная Спорт
Красноярск
16:55 30 Января 2020
общество, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Новый министр спорта России Олег Матыцин посетит Красноярск - рабочая поездка запланирована на 11 февраля, заявил чиновник в интервью ТАСС. 

Олег Матыцин приедет в краевой центр на открытие Спартакиады учащихся России. 

«Очень важно туда съездить. После прошлогодней всемирной зимней Универсиады там осталась мощная материальная база, отличная спортивная инфраструктура. В этом городе сформирована профессиональная команда спортивных менеджеров, которая, я уверен, долгие годы будет работать и создавать условия для здорового образа жизни красноярцев и проведения в этом городе крупных спортивных мероприятий», - сказал спортивный чиновник в интервью. 

Напомним, Красноярск в этом году примет соревнования по 10 видам спорта из 15, включенных в программу Спартакиады. В город приедут более двух тысяч спортсменов и тренеров из различных регионов страны. В краевом центре пройдут финалы по сноуборду, фристайлу, хоккею с мячом, спортивному ориентированию, горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам, хоккею, конькобежному спорту, фигурному катанию. 

Олег Матыцин назначен министром спорта РФ в январе 2020 года. До этого он занимал должности президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) и почетного президента Российского спортивного студенческого союза.

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