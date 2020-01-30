Новый министр спорта РФ собирается в Красноярск

Новый министр спорта России Олег Матыцин посетит Красноярск - рабочая поездка запланирована на 11 февраля, заявил чиновник в интервью ТАСС.

Олег Матыцин приедет в краевой центр на открытие Спартакиады учащихся России.

«Очень важно туда съездить. После прошлогодней всемирной зимней Универсиады там осталась мощная материальная база, отличная спортивная инфраструктура. В этом городе сформирована профессиональная команда спортивных менеджеров, которая, я уверен, долгие годы будет работать и создавать условия для здорового образа жизни красноярцев и проведения в этом городе крупных спортивных мероприятий», - сказал спортивный чиновник в интервью.

Напомним, Красноярск в этом году примет соревнования по 10 видам спорта из 15, включенных в программу Спартакиады. В город приедут более двух тысяч спортсменов и тренеров из различных регионов страны. В краевом центре пройдут финалы по сноуборду, фристайлу, хоккею с мячом, спортивному ориентированию, горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам, хоккею, конькобежному спорту, фигурному катанию.

Олег Матыцин назначен министром спорта РФ в январе 2020 года. До этого он занимал должности президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) и почетного президента Российского спортивного студенческого союза.