Экс-игрок футбольного «Енисея» перешел в московский «Спартак»

Бывший игрок красноярского футбольного «Енисея» Александр Соболев переходит в московский «Спартак». Пока в аренду, но соглашение между красно-белыми и самарскими «Крыльями Советов» предполагает функцию выкупа футболиста.

Нападающий Соболев играл в «Енисее» в сезоне 2018-2019 годов, когда команда выступала в Премьер-лиге. За 10 игр он забил 3 мяча.

«В «Енисее» я маленько прибавил, потому что играл там постоянно и забивал. Маленько окреп и стал сильнее стоять на ногах», - так он описывал свое пребывание в Красноярске после ухода в «Крылья».

фото: ФК «Енисей»