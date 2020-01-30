Баскетбольный «Енисей» уступил в европейском Кубке

Баскетбольный «Енисей» проиграл турецкому клубу «Пинар Каршияка» в матче второго группового этапа Кубка ФИБА Европа. Итоговый счет - 73:96.

Перед второй личной встречей «Енисей» занимал последнее место в группе L, деля с голландским «Лейденом» третью и четвертую строчки с одинаковыми показателями — по одной победе в четырех матчах. «Пинар Каршияка» в свою очередь шел без поражений, возглавляя квартет.

В составе турецкой команды выступают Тони Тэйлор и ДиДжей Кеннеди — баскетболисты, с которыми «Енисей» вышел в Финал Четырех турнира в 2016 году. Тэйлор провел в Красноярске и следующий сезон, выведя команду в плей-офф Единой Лиги ВТБ.

После этого поражения «Енисей» лишился даже теоретических шансов на выход в плей-офф турнира.

фото: БК «Енисей»