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Юрий Газзаев остается тренировать «Енисей»

Главная Спорт
Красноярск
08:46 29 Января 2020
футбол, тренер, енисей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Юрий Газзаев после переговоров в правительстве края все-таки остается главным тренером футбольного «Енисея». Об этом он заявил накануне вечером matchtv.ru.

- Сейчас я нахожусь в Москве, команда уже улетела в Турцию на второй сбор. Присоединюсь к ней в среду.

- То есть вы остаетесь в «Енисее»?

- Да.

Напомним, в понедельник после пресс-конференции с директором клуба Алексеем Иваховым Газзаев заявил об уходе. Аналогичная ситуация была и в конце декабря, когда тренера отправили в отставку, но после вернули к работе.

 

фото: ФК «Енисея»

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