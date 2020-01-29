Юрий Газзаев остается тренировать «Енисей»

Юрий Газзаев после переговоров в правительстве края все-таки остается главным тренером футбольного «Енисея». Об этом он заявил накануне вечером matchtv.ru.

- Сейчас я нахожусь в Москве, команда уже улетела в Турцию на второй сбор. Присоединюсь к ней в среду.

- То есть вы остаетесь в «Енисее»?

- Да.

Напомним, в понедельник после пресс-конференции с директором клуба Алексеем Иваховым Газзаев заявил об уходе. Аналогичная ситуация была и в конце декабря, когда тренера отправили в отставку, но после вернули к работе.

фото: ФК «Енисея»