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В футбольном «Енисее» заявили о взломе клубных соцсетей

Главная Спорт
Красноярск
13:40 28 Января 2020
красноярск, соцсети, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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В футбольном «Енисее» заявили о взломе клубных соцсетей. Как сообщается на официальном сайте клуба, «ресурсы подверглись взлому злоумышленников, все сведения там – провокация».

Речь идет о страницах клуба во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Твиттере и Фейсбуке, утверждается в заявлении.

За последние дни на самой популярной (более 60 тысяч участников) официальной странице клуба в сети «ВКонтакте» размещено два поста - комментарий директора клуба Алексея Ивахова по поводу увольнения главного тренера Юрия Газзаева и приглашение на детский футбольный турнир.

«Вся официальная и достоверная информация – на официальном сайте ФК «Енисей» фк-енисей.рф», - подытожили в клубе.

фото: «твиттер» ФК «Енисей»

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