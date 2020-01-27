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Баскетбольный «Енисей» проиграл на Кубани

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Красноярск
10:19 27 Января 2020
баскетбол, красноярск, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Баскетбольный «Енисей» проиграл в Краснодаре местному «Локомотив-Кубань» в матче Единой Лиги ВТБ. Красноярцы уступили во всех четырех четвертях. Разрыв после финальной сирены составил 15 очков - 94:79.

После неожиданной победы над УНИКСом в конце декабря «Енисей» потерпел четыре поражения подряд в этом турнире.

Следующий матч команда проведет 29 января в Красноярске в рамках второго группового этапа Кубка ФИБА Европа против лидера группы турецкого клуба «Каршияка». В своей четверке красноярцы провели четыре игры, три из которых проиграли.

фото: БК «Енисей»

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