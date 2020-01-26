В Красноярске завершился ХХXI Международный турнир серии Гран-при «Иван Ярыгин»

В Красноярске завершился ХХXI Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». В этом году в нем приняли участие 362 спортсмена из 13 стран - 224 мужчины и 138 женщин. Самой многочисленной из иностранных делегаций стала команда Монголии – 83 человека. От России в турнире участвовали 190 спортсменов. В копилке сборной по итогам соревнований 55 медалей. На втором месте – сборная Монголии, у которой 12 наград. По четыре медали у Японии и Китая.

Спортсмены Красноярского края завоевали восемь наград. Победителями турнира стали Ольга Хорошавцева (до 55 кг), Ханум Велиева (до 68 кг) и Исраил Касумов (до 70 кг). Бронзовые медали соревнований завоевали Екатерина Исакова (до 55 кг), Юлия Пронцевич (до 65 кг), Кежик Чымба (до 61 кг), Начын Куулар (до 65 кг) и Анзор Уришев (до 92 кг).