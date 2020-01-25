На красноярском Гран-при «Иван Ярыгин - 2020» определились первые победители

В красноярском Дворце спорта им. Ярыгина состоялась церемония открытия Гран-при «Иван Ярыгин - 2020». В этот же день на международном турнире по вольной и женской борьбе были разыграны первые медали, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В пятницу три финала прошло у мужчин. В результате победителями турнира стали трое россиян: Азамат Тускаев (весовая категория до 57 кг), Александр Богомоев (до 61 кг) и Исраил Касумов (до 70 кг).

Женщины разыграли четыре комплекта наград. Успех в финальных схватках сопутствовал двум спортсменкам из России: Ольге Хорошавцевой (до 55 кг) и Марии Кузнецовой (до 65 кг). Кроме того, золотые медали достались Намуунцецег Цогт Очир (до 50 кг) и Шоовдор Баатаржав (до 59 кг) из Монголии.

Фото: официальный портал Красноярского края