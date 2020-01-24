В Норильске прошел семинар для хоккейных тренеров и судей. Его провели уже второй раз в рамках партнерства Федерация хоккея России и «Норникель».

В семинаре приняли участие судьи и тренеры по хоккею из Норильска и Дудинки, а также из Печенгского района Мурманской области.

Судьи поучаствовали в видео-разборах сложных игровых моментов, а также провели практическое занятие на льду. Тренеры обсудили вопросы физической и технической подготовки юных хоккеистов, а также технологии многолетнего планирования спортивной подготовки в хоккее. Также специалисты ФХР провели открытую лекцию об утверждении профессионального стандарта «Тренер», перспективах и преимуществах данной профессии. По завершении теоретической части модуля участникам семинара было предложено разобрать случаи из тренерской практики и предложить свои варианты решения ситуаций.

Для воспитанников норильской школы по зимним видам спорта в ледовом дворце «Арктика» состоялся мастер-класс под руководством легендарного хоккеиста, олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира и Заслуженного мастера спорта СССР Сергея Бабинова.

«Ребята занимались с большим удовольствием, – поделился впечатлениями Сергей Бабинов. – Сегодня мы отрабатывали важнейшие основополагающие элементы катания и работы с клюшкой, которые они будут использовать на протяжении всей своей спортивной карьеры. Внедрение в ежедневный тренировочный процесс методик и практических элементов Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина», которые мы использовали также и на сегодняшнем занятии, поможет местным тренерам вырастить замечательных игроков. Очень здорово, что программа развивается и внедряется на территории нашей страны.

Программа семинара и мастер-класса для детей разработана на основе научно-методических и практических разработок Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Генеральный партнер программы – компания «Норникель».

по информации «Норникеля»

фото: «Норникель»