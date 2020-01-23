На Гран-при «Иван Ярыгин - 2020» выступят борцы из 13 стран. Всего спортсменов, которые выйдут на ковер, - 362: 224 мужчины и 138 женщин.

Своих представителей на соревнования отправили Беларусь, Греция, Израиль, Иордания, Казахстан, Китай, Молдова, Монголия, США, Таджикистан, Узбекистан и Япония.

Сегодня в первый день соревнований проходят схватки в трех весовых категориях у мужчин и в четырех - у женщин. К вечеру определятся имена участников финалов турнира. Первые медали будут разыграны завтра, 24 января.

Завтра же в 17.30 во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина состоится церемония открытия XXXI Международного турнира по вольной борьбе. В постановке примут участие более 300 артистов.

фото: ЦСП