23 января
Красноярск
погода -12 °C
61.83
 
€ 68.52
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Женский баскетбольный «Енисей» обыграл «Валенсию»

Главная Спорт
Красноярск
10:22 23 Января 2020
баскетбол, енисей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Женская команда баскетбольного «Енисея» накануне на домашнем паркете обыграла испанскую «Валенсию» со счетом 60:55. Игра прошла в рамках 1/16 финала плей-офф ЕвроКубка ФИБА.

«Красноярские баскетболистки ранее прошли стадию группового этапа, а также первый раунд плей-офф. Команда Ольги Шунейкиной уже порадовала болельщиков победами над командами из Турции, Беларуси, Словакии и Польши. Во втором матче первого раунда плей-офф баскетболистки «Енисея» на своей площадке разгромили одну из сильнейших польских команд со счетом 93:77 и вышла в 1/16 финала», - рассказали в пресс-службе клуба.

«Валенсия» занимает четвертое место в своем национальном чемпионате. Ответный матч в Испании пройдет 28 января. Согласно регламенту турнира в следующий раунд пройдет команда, которая наберет большее количество очков по сумме двух матчей.

Мужской «Енисей» напротив накануне проиграл. На выезде команда уступила турецкому «Бахчешехиру» в рамках второго группового этапа Кубка ФИБА Европа. итоговый счет 103:95 в пользу хозяев.

 

фото: пресс-служба БК «Енисей»

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Сокол» завершил домашнюю серию третьей победой подряд

«Сокол» завершил домашнюю серию третьей победой подряд

23 Января 2020 г.
До конца регулярки - восемь игр
Новости Красноярска: Красноярский «Сокол» закончит серию домашних игр встречей с «Горняком»

Красноярский «Сокол» закончит серию домашних игр встречей с «Горняком»

22 Января 2020 г.
Игра пройдет сегодня
Новости Красноярска: Красноярские волейболистки уступили в первом матче 1/8 финала Кубка Вызова

Красноярские волейболистки уступили в первом матче 1/8 финала Кубка Вызова

22 Января 2020 г.
Ответная игра - в феврале
Новости Красноярска: В Красноярске может пройти чемпионат Европы по паралимпийскому тхэквондо

В Красноярске может пройти чемпионат Европы по паралимпийскому тхэквондо

21 Января 2020 г.
Город - главный претендент на проведение соревнований
Новости Красноярска: Красноярский «Сокол» победил во втором домашнем матче

Красноярский «Сокол» победил во втором домашнем матче

21 Января 2020 г.
Плей-офф все ближе
Новости Красноярска: Баскетбольный «Енисей» на выезде уступил «Химкам»

Баскетбольный «Енисей» на выезде уступил «Химкам»

20 Января 2020 г.
Следующий матч красноярцы также проведут в гостях
Новости компаний
22/01
Объявлен старт продаж жилого комплекса «Притяжение» на Взлетке
21/01
МегаФон расширит фиксированный бизнес виртуальными сетями связи
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцы перестанут платить за отопление летом

Красноярцы перестанут платить за отопление летом

20 Января 2020 г.
Соответствующую корректировку внесло региональное правительство
Новости Красноярска: В Красноярске детей будут зачислять в школы по новым правилам

В Красноярске детей будут зачислять в школы по новым правилам

20 Января 2020 г.
Нововведения коснутся многодетных семей
Новости Красноярска: Красноярское метро появится на два года позже

Красноярское метро появится на два года позже

22 Января 2020 г.
Первоначальный срок сдвинут
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19