Женский баскетбольный «Енисей» обыграл «Валенсию»

Женская команда баскетбольного «Енисея» накануне на домашнем паркете обыграла испанскую «Валенсию» со счетом 60:55. Игра прошла в рамках 1/16 финала плей-офф ЕвроКубка ФИБА.

«Красноярские баскетболистки ранее прошли стадию группового этапа, а также первый раунд плей-офф. Команда Ольги Шунейкиной уже порадовала болельщиков победами над командами из Турции, Беларуси, Словакии и Польши. Во втором матче первого раунда плей-офф баскетболистки «Енисея» на своей площадке разгромили одну из сильнейших польских команд со счетом 93:77 и вышла в 1/16 финала», - рассказали в пресс-службе клуба.

«Валенсия» занимает четвертое место в своем национальном чемпионате. Ответный матч в Испании пройдет 28 января. Согласно регламенту турнира в следующий раунд пройдет команда, которая наберет большее количество очков по сумме двух матчей.

Мужской «Енисей» напротив накануне проиграл. На выезде команда уступила турецкому «Бахчешехиру» в рамках второго группового этапа Кубка ФИБА Европа. итоговый счет 103:95 в пользу хозяев.

фото: пресс-служба БК «Енисей»