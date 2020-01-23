«Сокол» завершил домашнюю серию третьей победой подряд

Хоккейный «Сокол» завершил домашнюю серию игр третьей победой подряд. Красноярцы вырвали победу над неуступчивым «Горняком» в овертайме. За полторы минуты до конца дополнительного времени шайбу забросил Гловацкий. В итоге в четырех домашних встречах хоккеисты набрали 7 из 8 очков.

«Тяжелый матч, на протяжении всей игры чувствовалось напряжение. Игра шла до гола. В общем-то, может быть, и к лучшему, что сейчас начались такие игры, когда никто не хочет уступать – кость в кость. Все строится на дисциплине, которая будет определяющей в плей-офф. Конечно, хочу отблагодарить своих ребят за тот труд, который они проделали, и за самоотверженность. Они смогли после не очень выразительного первого периода перестроиться, пойти вперед и создавать моменты. В овертайме у нас все-таки получилось забить. Отмечу игру обоих вратарей, сегодня была вратарская игра. Всех болельщиков с победой, готовимся к выезду», - заявил после игры Владислав Хромых, главный тренер ХК «Сокол».

Теперь команде предстоят четыре матча на выезде. На домашний лед «Сокол» вернется 11 февраля.

фото: ХК «Сокол»