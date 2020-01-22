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Красноярские волейболистки уступили в первом матче 1/8 финала Кубка Вызова

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Красноярск
09:24 22 Января 2020
турнир, красноярск, волейбол, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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В первом матче 1/8 финала Кубка Вызова женский «Енисей» на своей площадке уступил греческой команде «Олимпиакос» со счетом 1:3 (25:21, 20:25, 19:25, 18:25). Отметим, что соперник - самая титулованная команда Греции. В прошлом году именно «Олимпиакос» выиграл данный турнир. Также команда на протяжении последних семи лет становилась чемпионом Греции и девять раз выигрывала кубок страны.

Самым результативным игроком матча стала диагональная красноярок Марта Дрпа, которая набрала 22 очка. Ответный матч между командами состоится 5 февраля в городе Пирей.

В чемпионате России в этом сезоне дела у женской команды идут хуже некуда - «Енисей» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, выиграв лишь раз в 11 встречах.

 

фото: ВК «Енисей»

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