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В Красноярске может пройти чемпионат Европы по паралимпийскому тхэквондо

Главная Спорт
Красноярск
14:43 21 Января 2020
красноярск, соревнования, спорт, чемпионат, паралимпиада
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске может пройти чемпионат Европы по паралимпийскому тхэквондо. Об этом стало известно после совещания, в котором приняли участие представители вида спорта и местные чиновники.

В частности, председатель технического и судейского комитета паралимпийского тхэквондо Всемирной федерации тхэквондо, председатель коллегии судей Европейского союза тхэквондо Шакир Челбат заявил, что Красноярск рассматривается в качестве главного претендента на проведение чемпионата Европы по тхэквондо для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а в перспективе – чемпионатов и первенств Европы и мира среди юниоров и взрослых.

Как сообщает сайт краевого правительства, перед рабочей встречей представители федераций побывали на спортивных объектах Зимней универсиады-2019, среди которых многофункциональный спортивный комплекс «Арена.Север» и Дворец спорта имени Ивана Ярыгина.

«Объекты, которые мы посетили сегодня, идеально подходят для проведения международных соревнований по адаптивному спорту, – отметил председатель судейской коллегии Союза тхэквондо России Андрей Хегай. – Нас впечатлило качество подготовки, инфраструктура и оснащенность этих спортивных комплексов, а наличие специального оборудования делает их еще более привлекательными для зрителей с ограниченными возможностями здоровья».

 

фото: пресс-служба Крайспорта

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