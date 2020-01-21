В Красноярске может пройти чемпионат Европы по паралимпийскому тхэквондо. Об этом стало известно после совещания, в котором приняли участие представители вида спорта и местные чиновники.

В частности, председатель технического и судейского комитета паралимпийского тхэквондо Всемирной федерации тхэквондо, председатель коллегии судей Европейского союза тхэквондо Шакир Челбат заявил, что Красноярск рассматривается в качестве главного претендента на проведение чемпионата Европы по тхэквондо для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а в перспективе – чемпионатов и первенств Европы и мира среди юниоров и взрослых.

Как сообщает сайт краевого правительства, перед рабочей встречей представители федераций побывали на спортивных объектах Зимней универсиады-2019, среди которых многофункциональный спортивный комплекс «Арена.Север» и Дворец спорта имени Ивана Ярыгина.

«Объекты, которые мы посетили сегодня, идеально подходят для проведения международных соревнований по адаптивному спорту, – отметил председатель судейской коллегии Союза тхэквондо России Андрей Хегай. – Нас впечатлило качество подготовки, инфраструктура и оснащенность этих спортивных комплексов, а наличие специального оборудования делает их еще более привлекательными для зрителей с ограниченными возможностями здоровья».

фото: пресс-служба Крайспорта