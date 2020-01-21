Красноярский «Сокол» победил во втором домашнем матче. Накануне на льду «Платинум Арены» команда встречалась с «Зауральем» из Кургана.

Первый период закончился с нулями на табло, зато в периоде втором игроки вдоволь настреляли по воротам. Как итог - 3:1 в пользу красноярцев за 20 минут до конца. Шайбы у хозяев на счету Князева, Белорукова и Болтанова. Третий период оказался «сухим».

«Тяжелая игра получилась. Сегодня как никогда, наверное, нарушали правила. Игровая дисциплина была не на нужном уровне, два раза втроем играли. Благо, что здорово отзащищались, конечно. Потренировали, так скажем игру вчетвером и втроем. Но этого не должно быть. До ребят мы это довели, у нас есть сутки до следующей игры – посмотрим, какие выводы они сделают перед игрой с «Горняком». В целом, играли неплохо, второй период получился хорошим: проходили моменты, наложения, которые мы планировали, забили классные голы. Сейчас такой период, что расслабляться некогда. Восстанавливаемся, анализируем и готовимся к заключительной игре домашней серии», - заявил после матча Владислав Хромых, главный тренер ХК «Сокол».

фото: ХК «Сокол»