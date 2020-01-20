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Баскетбольный «Енисей» на выезде уступил «Химкам»

Главная Спорт
Красноярск
09:45 20 Января 2020
баскетбол, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Баскетбольный «Енисей» на выезде уступил подмосковным «Химкам» в мачте регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. Счет встречи - 91:87 (18:24, 36:16, 19:22, 18:25).

В составе победителей самым результативным игроком стал защитник Алексей Швед, заработавший 21 очко и реализовавший 9 передач.

Защитник «Енисея» Денис Захаров принес своей команде 26 очков. Форвард Томислав Зубчич стал автором дабл-дабла – по итогам встречи в его активе 14 очков и 13 подборов, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы ожидали подобного матча и знали, что «Химки» будут уставшими после двух тяжелых игр на неделе. Безусловно, после победы над «Реалом» в Евролиге они были опустошены как физически, так и эмоционально, потому что когда ты побеждаешь, то оставляешь много эмоций. Мы хотели провести весь матч так, как в первой четверти, когда мы полностью контролировали игру. Понятно, что у соперника качественная команда, и во второй четверти они стали действовать гораздо лучше, с большей мотивацией. Когда ты пропускаешь 36 очков в четверти, то не можешь быть удовлетворен. В большом перерыве я пытался донести до своих игроков, что во второй половине «Химки» просядут физически, и мы должны шаг за шагом отыгрываться. И такой шанс нам представился, так как все свелось к одному владению. Мы же не смогли разобраться в решающей атаке, и это наша проблема», - прокомментировал главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович. 

Следующий матч «Енисей» проведет 22 января на выезде в рамках второго группового этапа Кубка ФИБА Европа. Соперником красноярцев станет турецкая команда «Бахчешехир Колеж».

Фото: БК «Енисей»

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