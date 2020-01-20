«Енисей» переиграл «Водник» в матче ЧР по хоккею с мячом

Хоккейный «Енисей» в Архангельске переиграл «Водник» в очередном матче Чемпионата России. Игра состоялась 18 января в день 95-летия архангельской команды. Счет встречи открыл Сергей Ломанов – его гол стал единственным, забитым в первом тайме. После перерыва дважды отличился Алмаз Миргазов – счет на табло стал 3:0 в пользу «Енисея».

«Весомое преимущество в счете, казалось, позволяло спокойно довести игру до победы, но «Водник» нашел в себе силы, чтобы постараться перевернуть ход событий. Сначала Иван Козлов сократил счет после подачи углового, а затем юбиляры устроили самый настоящий штурм наших ворот. На 80-й минуте счет стал 3:2 – это Артем Шеховцов замкнул передачу с правого края», - рассказали в пресс-службе красноярского клуба.

После этого мяч в ворота соперника отправил Дмитрий Макаров. «Водник» сумел забить еще один гол, но в итоге победа оказалась за «Енисеем» - 4:3. После этой встречи красноярцы укрепились на первом месте в турнирной таблице.

Следующий матч команда проведет 29 января в Красноярске против иркутской «Байкал-Энергии».

Фото: ХК «Енисей»