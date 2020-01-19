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Красноярский «Сокол» разгромил челябинский «Челмет»

Главная Спорт
Красноярск
11:31 19 Января 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский «Сокол» разгромил челябинский «Челмет» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ. Игра, проходившая в «Платинум Арене», завершилась со счетом 4:0. 

Первый гол в ворота соперников попал на 16-й минуте матча. Автор шайбы - Алексей Митрофанов. На 25-й минуте отличился красноярец Антон Гловацкий. Третий гол оказался на счету Егора Лебедева. Затем Артур Болтанов пробил вратаря челябинцев в ближнем бою. 

Отметим, что у голкипера «Сокола» Евгения Киселева был четвертый «сухарь» в сезоне. 

«В целом, провели неплохой матч. Все четыре звена, я считаю, сыграли достойно и по заданию, что самое главное. То, о чем мы разговаривали в раздевалке перед игрой, ребята полностью воплотили на льду. Это была вторая игра серии для нас, далее у нас матчи с «Зауральем» и «Горняком». Это наши конкуренты в борьбе за восьмерку. Поэтому какой-то особой радости от сегодняшней победы нет, это рабочие моменты», - сказал Владислав Хромых, главный тренер ХК «Сокол». 

Отметим, что в турнирной таблице Конференции 2 красноярская команда идет на четвертом месте. 

Фото: ХК «Сокол»

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