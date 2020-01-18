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Билеты на Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске поступят в продажу 20 января

Главная Спорт
Красноярск
14:43 18 Января 2020
борьба, соревнования, билеты
Автор: Sibnovosti.ru
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Продажа билетов на Гран-при «Иван Ярыгин» откроется 20 января. Соревнования пройдут в красноярском Дворце спорта им. Ярыгина 23-26 января, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В красноярском правительстве прошло совещание по подготовке XXXI международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». По данным организаторов, на этот раз участие в соревнованиях примут спортсмены 14 государств.

«Министр спорта края Павел Ростовцев рассказал, что участниками турнира станут 373 человека, в том числе 26 спортсменов от сборной края, 96 в составе сборной России и 251 иностранный спортсмен», - говорится в сообщении официального портала региона по итогам совещания.

Церемония открытия турнира пройдет вечером 24 января.

Фото: сайт Федерации спортивной борьбы России

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