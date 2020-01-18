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Футбольный «Енисей» сыграл в Турции против команд из ФРГ и Латвии

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Красноярск
14:12 18 Января 2020
футбол, енисей, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский футбольный «Енисей» проводит предсезонные сборы. Команда сыграла два международных товарищеских матча в курортном турецком городе Сиде, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Первым соперником красноярцев стал немецкий клуб «Оптик» из города Ратенов. Он выступает в региональной лиге ФРГ «Северо-Восток». Игра закончилась со счетом 1:1. Немцы открыли счет, а Максим Руднев сравнял его на 49-й минуте. Второй матч с латвийской «Юрмалой» оказался очень похожим по развитию событий. Снова соперник забил первым, а «Енисей» сравнял. На этот раз это сделал Александр Зотов.

«Конечно, всегда хочется побеждать, это однозначно. Но есть понимание, что игроков сейчас ноги потяжелее, футболисты работают. Также важно само отношение, а не когда они не реагируют на то, что ты им говоришь. Здесь же вопросов вообще ни к кому нет, очень хороший рабочий фон. Но сегодня не то время, когда все должны бежать. Когда не бежится, тогда нужно и морально-волевые качества включать», - приводит сайт «Енисея» комментарий главного тренера Юрия Газзаева.

На этой неделе было объявлено, что красноярскую команду покидают защитник Шамиль Гасанов, полузащитник Арсен Хубулов и нападающий Павел Долгов.

Фото: сайт футбольного клуба «Енисей»

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