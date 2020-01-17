На Николаевской сопке построили новый трамплин

Красноярцам презентовали новый трамплин HS-20, который построили на склоне кластера «Сопка» в рамках краевого проекта «Спорт – норма жизни», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Конструкция трамплина делится на две части: верхняя представляет собой гору разгона, нижняя – гору приземления.

На возведение нового объекта потратили 37,8 млн рублей, деньги были выделены из регионального и федерального бюджетов. Как рассказали в министерстве спорта, сейчас на склоне «Сопки» продолжается строительство трамплина HS-40. Предусмотрено также возведение третьего объекта – HS-60.

«Строительные работы по первому трамплину шли пять месяцев. Сейчас комплекс работ продолжается, уже видно контур сорокового трамплина. До конца зимы мы планируем его достроить. Финансирование есть, проектные решения есть, опыт такого строительства тоже есть. Технология создания нам известна и понятна, и она здесь будет реализована. В ходе строительства мы консультировались с российскими и зарубежными специалистами», - прокомментировал министр спорта Павел Ростовцев.

Уже летом 2020 года спортсмены смогут начать тренировки на трамплинах HS-20 и HS-40. Объекты, к слову, являются всесезонными - здесь можно заниматься и летом, и зимой.

Напомним, трамплин HS-20 предназначен для начального этапа спортивной подготовки по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Здесь юные спортсмены будут отрабатывать основы техники. Ранее на территории Николаевской сопки располагался комплекс трамплинов К-20, К-31, К-56, К-90, К-120 - его демонтировали в связи со строительством объектов Универсиады-2019.

Фото: Минспорта Красноярского края