Красноярский «Сокол» в овертайме уступил «Южному Уралу»

Первый домашний матч 2020 года завершился для хоккейного «Сокола» поражением. Со счетом 0:1 красноярцы уступили команде из Орска «Южный Урал». В основное время матча хоккеисты так и не сумели открыть счет. Победитель определился только в овертайме. Гол забил Никита Шацкий.

«Я соглашусь с тем, что игра шла до гола. Тот, кто забил бы в основное время, скорее всего, победил бы. Вязкая такая игра получилась, плотная. Может быть, с нашей стороны немного не хватило свежести. Чемпионат достаточно плотный, не всегда удается играть на легкости. Через такие игры надо тоже пройти. Ребята сражались, не могу бросить камень в чей-то огород, упрекнуть кого-то. Парни играли, сражались, уступили в овертайме. Считаю, что по такой игре мы приобрели одно очко. Готовимся к следующему сопернику», - отметил главный тренер команды Владислав Хромых.

Добавим, что «Сокол» в этой игре был фаворитом. Красноярская команда располагается на 10 строчке турнирной таблицы ВХЛ, а «Южный Урал» занимает лишь 24 позицию.

Следующую игру в Красноярске «Сокол» проведет 18 января против «Челмета». Игра пройдет в «Платинум Арене».

Фото: ХК «Сокол»