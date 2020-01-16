Хоккейный «Енисей» на выезде разгромил «Волгу» из Ульяновска

Хоккейный «Енисей» в Ульяновске одержал крупную победу над «Волгой» в матче чемпионата России по бенди. Красноярские спортсмены отправили в ворота соперника 16 мячей.

По итогам первого тайма счет на табло был 10:0. После перерыва хозяева сумели забить три гола, но красноярцы укрепили свое преимущество, отправив в ворота еще шесть мячей.

Итоговый счет встречи - 16:3, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Следующий матч «Енисей» проведет с «Водником» в субботу, 18 января, в Архангельске.

Фото: ХК «Енисей»