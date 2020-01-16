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Чемпион мира по боксу Александр Беспутин отрицает прием допинга

Главная Спорт
Красноярск
10:24 16 Января 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Воспитанник красноярского бокса, чемпион мира по версии WBA Александр Беспутин провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка с Раджабом Бутаевым в 2019 году. Анализ дал положительный результат на препарат лигандрол, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на федеральные СМИ. 

Сам Беспутин употребление допинга отрицает. 

«Мы в себе уверены, я ничего не употреблял. Я сам не могу понять, откуда это и что, немного в шоке», — цитирует ТАСС спортсмена. 

Беспутин добавил, что сейчас в ситуации разбираются адвокаты. 

Напомним, профессиональная карьера боксера началась в 2015 году боем с мексиканцем Фернандо Пализой. До этого в любителях он выступал за Красноярский край. На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. 

Фото: Красспорт

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