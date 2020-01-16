Чемпион мира по боксу Александр Беспутин отрицает прием допинга

Воспитанник красноярского бокса, чемпион мира по версии WBA Александр Беспутин провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка с Раджабом Бутаевым в 2019 году. Анализ дал положительный результат на препарат лигандрол, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на федеральные СМИ.

Сам Беспутин употребление допинга отрицает.

«Мы в себе уверены, я ничего не употреблял. Я сам не могу понять, откуда это и что, немного в шоке», — цитирует ТАСС спортсмена.

Беспутин добавил, что сейчас в ситуации разбираются адвокаты.

Напомним, профессиональная карьера боксера началась в 2015 году боем с мексиканцем Фернандо Пализой. До этого в любителях он выступал за Красноярский край. На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Фото: Красспорт