«Сокол» проведет первый домашний матч 2020 года

В четверг, 16 января, хоккейный «Сокол» проведет первый домашний матч в 2020 году. Соперником красноярцев станет «Южный Урал» из Орска.

Хоккеисты возвращаются на свою домашнюю площадку, в «Платинум Арену». В конце прошлого года из-за ледовых шоу и Чемпионата России по фигурному катанию, которые проходили в спортобъекте, «Соколу» пришлось временно проводить матчи на левобережной «Кристалл Арене».

«Сокол» с 56 очками находится на 10 строчке турнирной таблицы ВХЛ, «Южный Урал» занимает 24 позицию – в активе команды 39 очков. Матч начнется в 19:00. Билеты стоят от 200 до 400 рублей.

Фото: ХК «Сокол»