В Красноярске открыта регистрация на 10-километровый лыжный забег

В Красноярске открыта регистрация участников лыжного забега на дистанцию 10 км в рамках всероссийской акции «Лыжня России». Спортивное мероприятие состоится 8 февраля на территории спорткомплекса «Радуга».

Онлайн регистрация продлится до вечера 6 февраля на сайте. Также можно оставить заявку в магазине «Triatleta» на пр. Мира, 7 Г.

В гонке смогут принять участие только 200 человек. Спортсмены будут соревноваться в 12 возрастных группах у мужчин и в 6 группах у женщин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Красспорт.

Абсолютные победители на дистанции 10 километров получат кубки и приз в размере пяти тысяч рублей.

Фото: Красспорт