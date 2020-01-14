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Баскетбольный «Енисей» в Красноярске уступил полякам в матче Единой лиги ВТБ

Главная Спорт
Красноярск
09:15 14 Января 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Домашняя встреча «Енисея» с польским клубом «Зелена Гура» в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ завершилась для красноярцев поражением. Команда уступила полякам со счетом 84:91 (14:13, 19:28, 21:20, 30:30).

Самым результативным игроком матча стал форвард соперников Дрю Гордон – на его счету 24 очка. В составе «Енисея» лучшим стал Томислав Зубчич, заработавший 21 очко.

«В первую очередь, мы должны поздравить с победой «Зелену Гуру». Сегодня наш соперник показал лучший баскетбол, чем мы. Всю игру они были сильнее и быстрее нас. В некоторые моменты нам удавалось подобраться вплотную, но из-за нехватки концентрации в решающие эпизоды мы не смогли одержать победу. В сегодняшнем матче и матче в Нидерландах мы играли без должной энергии для победы», - отметил главный тренер мужской команды БК «Енисей» Дражен Анзулович на послематчевой пресс-конференции.

В воскресенье, 19 января, «Енисей» встретится с «Химками» в рамках Единой Лиги ВТБ.

Фото: БК «Енисей»

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