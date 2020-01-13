Чемпион мира по боксу проведет мастер-класс для красноярских спортсменов

Чемпион мира по боксу по версии WBA Александр Беспутин проведет тренировку для юных спортсменов из Красноярска. Мастер-класс именитого бойца пройдет 14 января в Доме спорта им. Дворкина, рассказали в Красспорте.

«В тренировке примут участие тренеры и ребята, занимающиеся в городской спортивной школе», - говорится в анонсе мастер-класса.

Напомним, в декабре прошлого года Александр Беспутин завоевал титул чемпиона мира по версии WBA. Бой с Раджабом Бутаевым за вакантный пояс в полусреднем весе прошел в Монако. Ранее Sibnovosti.ru также сообщали, что Красноярск может стать площадкой для проведения чемпионского боя в среднем весе WBA. Соперниками станут Беспутин и кубинец Йорденис Угас. Спортсмены должны встретиться на ринге в апреле 2020 года.

Фото: Красспорт