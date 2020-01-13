Стартовала продажа билетов на ЧМ по керлингу среди юниоров в Красноярске

В Красноярске объявили о старте продаж билетов на матчи кругового этапа, полуфинальные игры и финал чемпионата мира по керлингу среди юниоров. Соревнования пройдут в «Кристалл арене» с 15 по 22 февраля 2020 года. На турнир приедут более 100 спортсменов из 15 стран мира.

Билеты продаются онлайн, а также в крупных ТРЦ Красноярска. Стоимость, как обычно, зависит от вида сессии, рассказали организаторы соревнований.

«Посещение матчей кругового этапа, в зависимости от категории выбранных мест, обойдется зрителям в 100-200 рублей, полуфинальных игр и финала – в 250-350 рублей. Детям до 5 лет – вход свободный без предоставления отдельного места, для детей от 5 до 14 лет, студентов и пенсионеров предусмотрена скидка 50%», - пояснили организаторы.

Отметим, что на покупку билетов отсутствуют ограничения - один человек может купить любое количество.

Напомним, на ЧМ по керлингу среди юниоров приедут спортсмены из России, Канады, США, Дании, Швеции, Швейцарии, Шотландии, Норвегии, Латвии, Венгрии, Италии, Германии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. В России такие соревнования проводились в 2013 году в Сочи.