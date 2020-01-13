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Баскетбольный «Енисей» в Красноярске сыграет с польским «Зелена Гура»

Главная Спорт
Красноярск
10:23 13 Января 2020
спорт, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Баскетбольный «Енисей» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ встретится с одним из сильнейших польских клубов «Зелена Гура». Поляки играют в первенстве с прошлого сезона, поэтому соперники хорошо знакомы.

«Енисей» и «Зелена Гура» встречались дважды – оба раза победа была за красноярцами.

«В сезоне-2019/20 «Зелена Гура» явно освоилась в реалиях одного из сильнейших клубных турниров Европы и уже выиграла пять матчей из двенадцати», - рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе красноярского клуба.

По статистике текущего сезона поляки опережают «Енисей» по подборам и по реализации штрафных броско. Игра состоится в Красноярске 13 января в 19:30 в «Арене.Север».

Фото: basket-enisey.ru

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