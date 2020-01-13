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Хоккейный «Енисей» в Красноярске разгромил московское «Динамо»

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Красноярск
08:55 13 Января 2020
красноярск, спорт, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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После победы над московским «Динамо» в Красноярске хоккейный «Енисей» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Встреча с сильным соперником вызвала ажиотаж среди болельщиков – свободных мест на трибунах было мало. Счет на четвертой минуте открыл Алмаз Миргазов, еще через пять минут отличился Сергей Ломанов-младший.

«В первом тайме динамовцы были явно выбиты из колеи. Их атаки развивались очень медленно и когда у ворот «Енисея» все же создавалась какая-то опасность, то безошибочно играл Максим Янов. А хозяева тем временем продолжали атаковать: Дмитрий Макаров ударом из-за линии штрафной площади делает счет 3:0. А итог первому тайму подвел Ломанов», - рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе «Енисея».

В начале второго тайма Миргазов и Ломанов отправили еще два мяча в ворота соперника – счет на табло стал 6:0 в пользу «Енисея». После этого тренерский штаб москвичей принял решение взять тайм-аут, переедает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Рисунок игры гостей резко изменился. Динамовцы стали очень высоко встречать наших игроков и старались пресечь атаки хозяев поля в самом начале. И это им часто удавалось. Игра резко переместилась к воротам «Енисея» и тут в дело вступил Максим Янов. Ему удалось ликвидировать несколько по-настоящему опасных ситуаций у своих ворот», - добавили в «Енисее». 

Красноярский вратарь в этой игре пропустил лишь один мяч – это был 12-метровый Евгения Филиппова. На 64-й минуте матча Вадим Чернов забил еще один год за «Енисей» - итоговый счет встречи составил 7:1.

Впереди у красноярцев две игры на выезде – 15 января в Ульяновске и 18 января в Архангельске. Ближайший домашний матч состоится 29 января против «Байкал-Энергии».

Фото: ХК «Енисей»

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